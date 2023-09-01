МосБиржа в августе зафиксировала рекордную активность участников срочного рынка

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сделки с фьючерсами и опционами на срочном рынке Московской биржи в августе 2023 года заключали рекордное за всю историю рынка количество клиентов - 149 тыс., из которых на долю физических лиц пришлось 68%, сообщается в пресс-релизе биржи.

Объем торгов на срочном рынке по итогам августа превысил 9,1 трлн рублей, что стало максимальным значением с февраля 2022 года, когда оборот торгов составил 16,4 трлн рублей. За предыдущие 17 месяцев объем торгов на срочном рынке трижды превысил 6 трлн рублей (в июле 2022 года - 6,4 трлн, в июне 2023 года - 6,9 трлн рублей и затем в июле - 6,4 трлн рублей). Абсолютный максимум месячного объема торгов зафиксирован в ноябре 2021 года - 17,7 трлн рублей.

В августе на срочном рынке лидерами по объему торгов стали фьючерсы на валютные пары доллар США /российский рубль, китайский юань/российский рубль, контракты на природный газ, индексы РТС и МосБиржи.

В пятерку инструментов по наибольшему количеству клиентов, заключавших сделки, вошли фьючерсы на валютную пару доллар США/российский рубль, природный газ, контракты на акции Сбербанка, нефть марки Brent и валютную пару китайский юань/российский рубль.

Среди отдельных инструментов максимальная торговая активность в августе зафиксирована в вечных фьючерсах на валютную пару доллар США/российский рубль - среднедневной объем торгов превысил 8,5 млрд рублей. Совокупный объем торгов вечными контрактами по итогам месяца составил рекордные 254 млрд рублей, открытая позиция - свыше 41 млрд рублей.

Вечными фьючерсами в августе торговали более 14 тыс. клиентов, в том числе физические лица.

На срочном рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.