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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

РЖД готовят очередную допэмиссию в пользу государства объемом 85,7 млрд рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил цену размещения допэмиссии, сообщила компания.

РЖД планируют дополнительно разместить 55 705 тысяч привилегированных акций типа "Б" и 29 997 918 обыкновенных акций по 1 тысяче рублей за бумагу. Таким образом объем размещения может превысить 85,7 млрд рублей.

Размещение планируется по закрытой подписке в пользу единственного акционера - Российской Федерации в лице правительства.

Заседание совета директоров прошло 30 августа 2023 года.

В конце мая 2023 года РЖД разместили допэмиссию объемом 10 млрд рублей для развития ж/д инфраструктуры инфраструктуры Центрального транспортного узла (ЦТУ). В декабре 2022 года компания провела допэмиссию "префов" на сумму 217 млрд рублей в пользу государства для снижения долговой нагрузки.

РЖД ЦТУ
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