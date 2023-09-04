Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,5%, при этом лидируют акции Московской биржи.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3248,75 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1060,92 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар поднялся до 96,46 рубля (+0,37 рубля).

Подорожали акции Московской биржи (+2,2%), "Северстали" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-0,4%), акции "РусГидро" (-0,3%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник может подняться выше отметки 3250 пунктов, что откроет дорогу к круглой отметке 3300 пунктов, которая может быть достигнута уже на этой неделе. Поддержкой должны выступить стабильный внешний фон и теряющий позиции рубль. Кроме этого, акции нефтегазовых компаний, вероятно, будут отыгрывать пятничный рост цен на нефть (котировки Brent находятся вблизи максимума года).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также полагают, что индекс МосБиржи может превысить 3300 пунктов.

В отсутствие каких-либо реализовавшихся рисков в выходные может сформироваться повышенный спрос на ценные бумаги со стороны тех, кто продавал в пятницу. Вместе с тем, рынок ранее не отреагировал на рост цен на нефть, что также может стать драйвером роста индекса МосБиржи до 3300 пунктов и выше. В США в понедельник празднуется День труда, торги проводиться не будут, отмечают аналитики.

В США в минувшую пятницу выросли S&P 500 (+0,2%) и Dow (+0,3%), незначительно просел Nasdaq (-0,02%). Все три индекса уверенно выросли по итогам недели, причем подъем S&P 500 (+2,5%) стал максимальным с середины июня; Dow Jones прибавил за неделю 1,4%, Nasdaq - 3,2%.

Отчет министерства труда США, опубликованный в пятницу, показал неожиданный рост безработицы (до 3,8% с 3,5%) и замедление темпов повышения зарплат в стране в августе (до 4,3% с 4,4% в июле). Данные были восприняты трейдерами как сигнал охлаждения рынка труда и усилили их уверенность в том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Федрезерв добился некоторого прогресса в сдерживании темпов роста потребительских цен в США, однако инфляция все еще существенно выше целевого показателя ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в ходе конференции Европейского центрального банка.

Заявления Местер, а также более сильные, чем ожидалось, данные Института управления поставками (ISM) о деловой активности в производственном секторе США ослабили оптимизм трейдеров и спровоцировали рост доходностей US Treasuries в пятницу, что оказало давление на котировки акций технологических компаний.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%).

Торги в Гонконге в прошлую пятницу были отменены из-за тайфуна "Саола".

Инвесторы оценивают анонсированные на прошлой неделе меры стимулирования китайской экономики. В частности, они касаются смягчения требований к покупателям жилья, что позитивно отразилось на акциях девелоперов.

Как стало известно в понедельник, прибыль австралийских компаний во втором квартале рухнула на 13,1% в поквартальном выражении. Падение стало рекордным за все время подсчета показателя, то есть с 1994 года, и оказалось намного хуже прогнозов аналитиков, ожидавших умеренного снижения на 0,9%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздником (День труда).

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник стабилизировались после обновления в пятницу максимумов года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $88,53 за баррель (-0,01% и +2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $85,56 за баррель (+0,02% и +2,3% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,5%, WTI - на 7,2%, причем две марки завершили торги в пятницу на самых высоких уровнях с 17 и 16 ноября 2022 года соответственно.

Поддержку котировкам оказали опасения сокращения предложения на рынке, а также позитивные статданные из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе обновил максимум с февраля, сообщила в пятницу Caixin Media Co., рассчитывающая индикатор. Индекс увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта в июле. Значение выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Трейдеры также ожидают продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 512 единиц, что является минимумом с февраля 2022 года. Число газовых установок снизилось на 1, до 114 штук.