Инфляция в ОЭСР в июле ускорилась впервые за девять месяцев

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в июле увеличились на 5,9% в годовом выражении.

Таким образом, инфляция оказалась выше, чем в июне, когда она составляла 5,7%. Это первое ускорение инфляции с октября 2022 года, отмечается в сообщении ОЭСР.

Оно было обусловлено, в основном, скачком цен в Турции. Без учета этой страны инфляция осталась практически на июньском уровне. В 26 из 38 государств ОЭСР было отмечено замедление темпов повышения цен.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в июле снизилась на 7,5% после падения на 9,6% в предыдущий месяц. Цены на продукты питания повысились на 9,2% (минимальный прирост с февраля 2022 года) после подъема на 10,1%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце увеличились на 6,7% после повышения на 6,6% в июне.

Инфляция в государствах G7 не изменилась - 3,9%, в странах G20 - ускорилась до 5,8% с 5,5%.

Рост цен в еврозоне (индекс HICP) в июле замедлился до 5,3% с 5,5% месяцем ранее. Между тем темпы повышения показателя без учета цен на продукты и энергоносители остались на отметке 5,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.