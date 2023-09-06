Рубль остался стабилен к доллару и юаню при отсутствии ярких сигналов к движению

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США немного подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,9975 руб./$1 (+9,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 45,92 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 13,382 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", в настоящее время нет факторов, оказывающих на рубль заметного давления или дающих ощутимую поддержку. Инвесторы оценивают решение Минфина повысить с 7 сентября по 5 октября ежедневный объем покупки валюты в 7 раз, до 13,15 млрд рублей. Общий объем составит 276,16 млрд рублей. Также участники валютного рынка анализируют сообщения ЦБ РФ о возможном очередном повышении ключевой ставки на заседании 15 сентября. Мировые рынки капитала в основном находятся в слабом минусе, нефтяные котировки утром в среду не меняются, не оказывая заметного влияния на нацвалюту.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупок был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем с 7 августа по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. При этом данные операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок. Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,08 за баррель, что на 0,04% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,73 за баррель, что на 0,06% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги во вторник на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что руководство регулятора может позволить себе действовать осторожно в плане дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики, поскольку статданные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США.

"Ничто не говорит о том, что нам обязательно необходимо что-то сделать в ближайшее время, поэтому мы можем просто сидеть и ждать новых данных", - сказал Уоллер в интервью CNBC.

Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 19-20 сентября. Трейдеры уверены в сохранении ставки на текущем уровне - 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном немного снижаются. Японский Nikkei 225 растет на 0,55%, китайский CSI300 снижается на 0,65%, гонконгский Hang Seng - на 0,85%, южнокорейский Kospi - на 0,63%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,81%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,12%.