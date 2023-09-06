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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2% на фоне укрепления рубля

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и отката нефти после скачка накануне (Brent вернулась ниже $90 за баррель). Индекс РТС за минуту торгов подрос на 0,2%, индекс МосБиржи не изменился на фоне роста акций "Газпрома" и укрепившегося рубля на новостях от ЦБ РФ.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3264,25 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1053,49 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 97,61 рубля (-0,3 рубля), на старте утренней сессии курс поднимался до 98,34 руб./$1.

Банк России с 14 по 22 сентября равномерно продаст на рынке валюту общим объемом 150 млрд руб., ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб., сообщил в среду регулятор.

ЦБ РФ также временно ускорит проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ. Оставшийся объем валюты в рамках инвестирования ФНБ будет равномерно реализован с 25 сентября 2023 г. по 31 января 2024 г.

Подешевели расписки TCS Group (-1,1%), акции ВТБ (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "Северстали" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "ММК" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "ОК "Русал" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,1%).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,7%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов.

"На наш взгляд, сильный рост цен на нефть Brent, которая торгуется на отметке $90 за баррель, не был до конца отыгран акциями нефтяных компаний. На этом фоне ждем, что именно они сегодня будут двигать рынок вверх. Предпочтение отдаем акциям "Татнефти", "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". Однако, это может быть частично нивелировано слабостью бумаг Сбербанка, которые будут сдерживать рост", - считает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", акции нефтяных компаний должны поддержать индексы. Однако без поддержки других секторов, например, банковского и металлургического, продемонстрировать серьезный рост у индекса МосБиржи не получится. Несмотря на локальную коррекцию рынка цель по индексу МосБиржи сохраняется на уровне 3300 пунктов. В случае развития коррекции первым уровнем поддержки выступит предыдущий локальный максимум (район 3220п - прим ИФ). На американском рынке индекс S&P500 продолжит борьбу с уровнем сопротивления 4500 пунктов, но в среду серьезных новостей не ожидается, отмечают эксперты "БКС МИ".

Фондовые рынки США и Азии

В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-0,6% на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.

Как сообщила Caixin Media, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг КНР в августе упал до 51,8 пункта с 54,1 пункта в июле, обновив минимум с начала года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение, до 53,6 пункта.

В еврозоне PMI в сфере услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, впервые в текущем году. Сводный PMI в валютном блоке понизился до 46,7 пункта с 48,6 пункта, обновив минимум с ноября 2020 года.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что руководство регулятора может позволить себе действовать осторожно в плане дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики, поскольку статданные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США.

Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 19-20 сентября. Трейдеры уверены в ее сохранении на текущем уровне - 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании.

В среду на рынках Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,3%).

Экономика Австралии во втором квартале 2023 года выросла на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете Австралийского бюро статистики. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в первом квартале ВВП страны также увеличился на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Австралийская экономика растет семь кварталов подряд.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле снизился на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 4%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после ралли накануне до максимумов с ноября на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $89,84 за баррель (-0,2% и +1,2% накануне), октябрьская цена WTI - $86,5 за баррель (-0,2% и +1,3% во вторник).

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, сообщило во вторник государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Кроме того, вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).

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