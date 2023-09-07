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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Nestle купит мажоритарную долю в бразильском производителе шоколада Grupo CRM

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle договорилась о покупке мажоритарной доли в бразильском производителе элитного шоколада Grupo CRM у американской инвесткомпании Advent International, говорится в пресс-релизе Nestle.

Закрытие сделки ожидается в следующем году. Ее финансовые детали не раскрываются.

"Nestle занимает уверенные позиции на бразильском рынке кондитерских изделий, и эта сделка позволит компании расти в премиальном сегменте подарочной продукции", - сообщается в пресс-релизе.

Grupo CRM управляет более чем 1 тыс. шоколадных бутиков под брендами Kopenhagen и Brasil Cacau, которые, как отмечает глава латиноамериканского сегмента Nestle Лоран Фрекс, пользуются популярностью у бразильских потребителей. Кроме того, бразильская компания продает свои товары онлайн.

Руководить Grupo CRM продолжит Рената Мораес Вичи, которая также останется ее миноритарным акционером.

Nestle Grupo CRM
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