Инвестфирма Стивена Мнучина нарастила долю в киностудии Lions Gate до 5,5%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Liberty Strategic Capital, которой руководит бывший министр финансов США Стивен Мнучин, купила 2,5 млн акций киностудии Lions Gate Entertainment за $18 млн, доведя свою долю в компании до 4,6 млн акций, пишет The Barron's.

Lions Gate является владельцем таких популярных кинофраншиз, как "Джон Уик" и "Голодные игры".

Liberty Strategic Capital теперь владеет 5,5% акционерного капитала Lions Gate. Доля превысила 5%, и в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Liberty была обязана раскрыть информацию о владении акциями компании.

The Barron's отмечает, что для раскрытия компания Мнучина воспользовалась формой 13D. Её обычно используют инвесторы-активисты, чтобы сообщить о своих планах предложить какие-то изменения в бизнес-модели компании для увеличения стоимости её капитализации.

Акции Lions Gate рухнули на 66% в 2022 году, однако в 2023 году рыночная стоимость киностудии выросла на 39%, несмотря на забастовку голливудских актеров и сценаристов.