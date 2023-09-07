Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Инвестфирма Стивена Мнучина нарастила долю в киностудии Lions Gate до 5,5%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Liberty Strategic Capital, которой руководит бывший министр финансов США Стивен Мнучин, купила 2,5 млн акций киностудии Lions Gate Entertainment за $18 млн, доведя свою долю в компании до 4,6 млн акций, пишет The Barron's.

Lions Gate является владельцем таких популярных кинофраншиз, как "Джон Уик" и "Голодные игры".

Liberty Strategic Capital теперь владеет 5,5% акционерного капитала Lions Gate. Доля превысила 5%, и в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Liberty была обязана раскрыть информацию о владении акциями компании.

The Barron's отмечает, что для раскрытия компания Мнучина воспользовалась формой 13D. Её обычно используют инвесторы-активисты, чтобы сообщить о своих планах предложить какие-то изменения в бизнес-модели компании для увеличения стоимости её капитализации.

Акции Lions Gate рухнули на 66% в 2022 году, однако в 2023 году рыночная стоимость киностудии выросла на 39%, несмотря на забастовку голливудских актеров и сценаристов.

Lions Gate США Liberty Strategic Capital Стивен Мнучин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число банкротств компаний в ЕС во II квартале достигло максимума с 2015 года

Goldman Sachs хочет перенести дело по иску "Открытия" в Лондон из Москвы

Goldman Sachs хочет перенести дело по иску "Открытия" в Лондон из Москвы

Крупнейшие банки в августе продали валюту на 510 млрд рублей

Крупнейшие банки в августе продали валюту на 510 млрд рублей

ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты

Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет

Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет

Льготный лизинг в автопроме на 2023 год дофинансирован на 8 млрд рублей

Льготный лизинг в автопроме на 2023 год дофинансирован на 8 млрд рублей

Fix Price в 2024 году планирует выйти на рынок ОАЭ

Fix Price в 2024 году планирует выйти на рынок ОАЭ

British American Tobacco продаст бизнес в РФ местному менеджменту

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях нового витка инфляции

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях нового витка инфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });