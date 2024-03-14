Стивен Мнучин собирает группу инвесторов для покупки TikTok

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов для покупки сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok. Об этом сам Мнучин сообщил CNBC.

Палата представителей Конгресса днем ранее одобрила законопроект, который может привести к запрету TikTok на американской территории. Документ предусматривает, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться; в противном случае платформу могут запретить в США.

Сейчас законопроект рассматривается в Сенате, где перспективы его принятия не вполне ясны. Президент США Джо Байден уже пообещал, что подпишет документ, если он будет одобрен сенаторами.

Я думаю, что этот законопроект должен быть принят, и я думаю, что он (сервис - ИФ) должен быть продан, - заявил Мнучин. - Это отличный бизнес, и я намерен собрать группу для покупки TikTok".

"Он (TikTok - ИФ) должен принадлежать американским компаниям. Нельзя себе представить, чтобы китайцы позволили американской компании владеть чем-то подобным в Китае", - сказал Мнучин.

TikTok за последние несколько лет приобрел огромную популярность. По мнению американских властей, власти КНР могут использовать приложение для сбора личных данных американцев. По оценкам самой компании, TikTok насчитывает около 170 млн пользователей в США, напоминает CNBC.

Глава TikTok Шоу Чу ранее заявлял, что продажа сервиса не рассматривается. Также сделку могут запретить власти Китая.

Оценка стоимости ByteDance в рамках инвестраунда, состоявшегося в 2023 году, составляла $220 млрд, по данным PitchBook. Отдельная стоимость TikTok неизвестна.