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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Поиск марганцевых руд на Файзуллинской площади в Башкирии признан бесперспективным

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Поиск и последующая добыча оксидных марганцевых руд на Файзуллинской площади в Баймакском и Абзелиловском районах Башкирии признаны бесперспективными, сообщил на совещании в регионе заместитель премьер-министра регионального правительства Азамат Абдрахманов.

"По результатам исследования представлен геологический информационный отчет. В нем обозначена бесперспективность проведения дальнейших работ из-за (. . .) качества марганцевых руд", - сказал он.

Поисковые работы на Файзуллинской площади проводило АО "Уральская геологосъемочная экспедиция" (Екатеринбург), предполагалось определить локализацию рудных полей и проявлений, перспективных на выявление месторождений оксидных марганцевых руд, провести оценку их прогнозных ресурсов. Стоимость договора составила 255 млн рублей при начальной цене 256,87 млн рублей.

Участок недр площадью 88,7 кв. км располагается на территории Баймакского (на территории Ирендыкских гор) и Абзелиловского районов республики. Предположительно прогнозные ресурсы марганцевых руд перспективных марганцевоносных зон и рудных тел по категории Р1 оценивались в 1,3 млн тонн, Р2 - 2,5 млн тонн.

Как сообщал депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров, жители этих территорий проявили обеспокоенность в связи с началом поисков руд в Файзуллинской площади и была начата работа по приданию горе Ирендык статуса особо охраняемых природных территорий.

Горный хребет Ирендык протяженностью 135 км находится на востоке Башкирии, высшая точка - гора Караташмас (987 м). Вдоль хребта расположены реки и озера, на западных склонах - водохранилище Озеро Графское и озеро Талкас, на склонах Ирендыка - истоки рек Таналык, Туяляс и Большой Кизил.

Башкирия Ирендык Зариф Байгускаров Файзуллинская площадь
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