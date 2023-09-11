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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Цена Brent достигла почти $91 за баррель

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник, поскольку ряд трейдеров прогнозируют дефицит топлива на мировом рынке из-за сокращения добычи крупными производителями, пишет MarketWatch.

"Фокус внимания рынка сместился на потенциальные сложности с предложением нефти, учитывая продление добровольного сокращения добычи, о котором объявили Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе, - отмечают эксперты Sevens Report. - Рынок больше не смотрит на риски снижения спроса, связанные с рецессией".

"Многие прогнозы указывают на рост дефицита предложения на физических рынках к концу года", - полагают они.

Действия Саудовской Аравии и России "были ожидаемы, но тот факт, что они продлили сокращение на три месяца вместо обычного одного месяца, удивил рынок", заявил сырьевой аналитик Saxo Group Оле Хансен.

Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:30 по Москве составляли $90,99 за баррель, что на $0,34 (на 0,38%) выше уровня на закрытие предыдущей торговой сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,18 (на 0,21%) - до $87,69 за баррель.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

Brent WTI
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