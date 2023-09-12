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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань незначительно меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль колеблется в узких диапазонах после заметного роста в ходе предыдущей сессии в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,24 руб./$1 (+15,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,27 руб. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,2 коп. - до 13,02 рубля.

Московская биржа
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