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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Цена аренды "однушек" и "двушек" в крупных городах РФ достигла исторического максимума

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость долгосрочной аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в крупнейших городах России в августе достигла исторического максимума, говорится в исследовании "Циана".

"Средние ставки аренды на рынке долгосрочной аренды продолжают увеличиваться. За летние месяцы в среднем по локациям они увеличились на 14,1% для "однушек" и на 16,3% для двухкомнатных квартир. (...) Цены - 23,2 тысячи рублей в месяц для "однушек" и 34,8 тысячи рублей в месяц для "двушек" - находятся на исторических максимумах", - сообщают эксперты.

За последний месяц цены выросли на 6,4% и 7,1% соответственно. По словам аналитиков, такой стремительный рост связан с увеличением спроса, которое продолжается на протяжении всего года. Кроме того, в 2023 году сезонный спрос начался раньше обычного: в июне вместо конца июля. Потенциальный спрос увеличивался до конца августа, а последние две недели он снижается.

Также эксперты выяснили, что объем предложения на рынке долгосрочной аренды продолжает снижаться. С января по сентябрь количество свободных квартир в аренду сократилось в три раза.

"Несмотря на стремительное снижение объема предложения, дефицита жилья ожидать не стоит. (...) К октябрю ажиотаж на рынке спадет, и ситуация выровняется: снижение объема предложения прекратится, возможен и восстановительный рост, который всегда наблюдается после завершения активного сезона. Снижение средних ставок возможно после начала роста объема предложения - необходимо, чтобы в базе "исправился" перекос в сторону более дорогих лотов", - рассказал руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов.

Циан Алексей Попов
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