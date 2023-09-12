Рубль к концу торгов растерял большую часть утренних достижений

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский рубль к концу торгов вторника растерял большую часть утренних достижений на фоне снижения ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании Банка России 15 сентября.

Курс доллара США составил 94,9425 руб. в 19:00, что всего на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня (в первые полчаса торгов на Мосбирже курс доллара опускался до 92,45 руб.). Китайский юань к этому времени подешевел на 3,1 копейки к закрытию понедельника, до 12,988 рубля (на пике падения его курс опускался во вторник до 12,652 рубля). При этом евро к концу торгов снизился на 53,75 копейки, подешевев до 101,96 руб. (минимум курса, достигнутый в начале торгов - 99,41 руб.).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", на внутреннем валютном рынке во вторник шла упорная борьба между сторонниками двух идей - достаточности или недостаточности уже предпринятых мер по стабилизации, что транслировалось в высокую волатильность курса нацвалюты. Так, рубль сохранял восходящий тренд во вторник утром на позитивных заявлениях представителей власти РФ и оптимистичных прогнозах бизнеса. Однако в дальнейшем курс нацвалюты стал сдавать позиции, вернувшись к уровням закрытия предыдущего дня. По мнению участников рынка, это, возможно, было связано со снижением ожиданий каких-либо активных действий со стороны Банка России на заседании 15 сентября как в плане изменения ключевой ставки, так и иных дополнительных мер валютного регулирования.

Наметившаяся позитивная динамика рубля у некоторых инвесторов стала формировать ожидания того, что уже предпринятых мер будет достаточно для стабилизации ситуации. Но другая часть игроков посчитала, что без дополнительных мер поддержки курс рубля вряд ли сможет стабилизироваться, и поэтому активизировались покупки иностранной валюты, что и вернуло рубль на прежние уровни. В дальнейшем инициативу на рынке вновь перехватили покупатели нацвалюты, которые рассчитывают на ее укрепление, но к утренним ценовых уровням курс так и не смог приблизиться. Некоторую поддержку рублю во второй половине дня оказал возобновившийся рост мировых цен на нефть после локальной передышки.

В ожидании стабилизации курса

Помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая во вторник на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), подтвердил свои ожидания относительно курса нацвалюты. "Фундаментальные факторы, платежный баланс, уверенное исполнение бюджета, очень хорошие прогнозы по бюджету, замедляющееся кредитование - все это создает предпосылки для более крепкого рубля в ближайшие месяцы", - заметил он, отвечая вопрос о перспективах рубля.

Ранее, комментируя "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке, Орешкин сказал, что "рынок прошел пиковые значения". "В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке", - пояснил он свои ожидания роста предложения валюты на рынке.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил на ВЭФ, что бизнес ждет стабилизации курса, и выразил надежду, что пик действительно пройден: "Самое главное для бизнеса все-таки предсказуемость курса, бизнес приспособится к любому курсу, если он не будет скакать только". "Если Максим Станиславович что-то знает о том, что пика своего он (курс рубля - ИФ) достиг, то есть шанс, что относительная стабильность будет. Правда, в июне Андрей Рэмович Белоусов обещал 80-90 (руб./$1 - ИФ), я так понимаю, что сейчас уже 90-100, наверное, коридор (который не будет коридором в прямом смысле слова, как было в период валютного регулирования конца 90-х)", - полагает президент РСПП.

Заявление властей о скорой стабилизации курса позволяет надеяться на то, что к бизнесу не будет предъявляться требований об обязательной продаже валютной выручки, считает Шохин. "На самом деле экспортеры возвращают выручку. Я напомню, что весной прошлого года, когда ввели обязательную продажу, статистика показала, что до введения этого норматива 80% продавалось. И если сейчас какая-то выручка не возвращается, например, если она "зависает" на депозитах экспортеров в Индии в индийских рупиях, от того, что эти рупии окажутся у Минфина, мало что изменится", - заявил он.

Ключевая ставка

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в эту пятницу, скорее всего, воздержится от нового повышения ключевой ставки: недавнее ужесточение ДКП и последовавшие ястребиные комментарии регулятора уже действуют, это видно по ситуации на валютном рынке, считает глава ВТБ Андрей Костин. "Я думаю, что с учетом нынешней тенденции к стабилизации (на валютном рынке - ИФ) и снижению курса доллара... ЦБ воздержится пока от повышения ставки (на заседании 15 сентября - ИФ). Мне кажется, она останется", - заявил Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я думаю, меры, которые центральный банк принимал, и риторика, что ЦБ, финансовые власти серьезно настроены действовать, я думаю, сказываются, и спекулянты стали аккуратнее работать", - сказал Костин в ответ на вопрос, какие факторы сейчас влияют на валютный рынок. "Вы знаете, ставка была ключевая повышена, другие меры, которые предпринимаются центральным банком, и непокупка валюты по бюджетному правилу, они сказываются. Власти справятся (с задачей поддержания финстабильности - ИФ)", - добавил глава ВТБ.

Аналогичное мнение высказал во вторник и глава Сбербанка Герман Греф: он также не ждет повышения ставки в пятницу с нынешних 12%. "Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о вероятном решении по ставке.

Также, комментируя возможную продолжительность применения высокой ставки, он отметил: "На мой взгляд, это не очень длинная история, все-таки ЦБ научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится, и не кажется, что еще больше придется ужесточать, во всяком случае, серьезно дальше не пойдут. Я думаю, что в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация. Полгода, может быть, горизонт такой. Если все их меры дадут результат, а я уверен, что дадут результат, я думаю, что мы приступим к циклу снижения. Не знаю, может быть, второй квартал следующего года".

Нефть

Цены на нефть остаются в заметном плюсе вечером во вторник после выхода ежемесячного отчета ОПЕК. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составила $92,13 за баррель, что на 1,64% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Котировки бенчмарка превысили $92 за баррель впервые с 17 ноября прошлого года. Фьючерсы на сорт WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,97%, до $89,01 за баррель.

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, ожидает ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете. При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с. Вместе с тем страны ОПЕК в августе увеличили добычу нефти на 113 тысяч б/с - до 27,45 млн б/с, говорится в ее последнем отчете.

Мнение экспертов

"Рубль укрепился третью сессию подряд. В моменте снижение пары "доллар/рубль" доходило до отметки 92,45 руб./$1. Таких котировок на рынке не было уже больше месяца. Всего неделю назад "американец" стабильно стоил не ниже 95 рублей. Впрочем, большую часть утренних потерь доллар смог отбить, оставшись лишь в небольшом минусе - 94,94 руб./$1 против закрытия 95,08 руб./$1 днем ранее. Укрепление нацвалюты происходит на фоне словесных интервенций президента, чиновников и банкиров, которые сообщают о частичном разрешении проблемы "застрявшей валюты" на зарубежных счетах экспортеров. Также на рынок влияют ожидания роста ключевой ставки ЦБ на заседании в пятницу, и, как следствие, рост доходности облигаций, которые сейчас с инвестиционной точки зрения смотрятся все более привлекательно в сравнении с покупкой валюты. При текущей динамике на этой неделе вполне достижимо выглядит отметка 90 руб./$1. Но пока покупатели валюты не дают ей слишком сильно упасть, и колебания в диапазоне 93-95 руб./$1 выглядят более вероятно, и походы на более низкие уровни будут разовыми и краткосрочными", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "Минэкономразвития ожидает некоторого улучшения ситуации с торговым балансом РФ. Даже с учетом сложностей с возвратом валютной выручки повышение цен на нефть постепенно должно оказать поддержку экспорту. Одновременно ужесточение процентной политики ЦБ должно замедлить розничный спрос и кредитование, что окажет давление на темпы импорта. Также за последнее время было достаточно хорошо заметно, что максимальные потери рубль несет в первой половине месяца, когда присутствие на рынке экспортеров с предложением валюты и ликвидность биржевого рынка минимальны. Вероятно, в сентябре такая точка уже пройдена и скоро экспортеры начнут постепенно наращивать продажу валюты к очередному налоговому периоду".

Аналитик напоминает, что ранее подъем ключевой ставки помогал сдерживать отток капитала и повышал привлекательность рублевых активов для западных инвесторов. Сейчас в условиях ограничений по движению капитала эту функцию ключевая ставка выполнять перестала, поэтому ее повышение будет оказывать лишь ограниченную поддержку рублю. "Кроме того, сохранятся проблемы в платежном балансе с точки зрения сложностей с возвратом экспортной выручки и притока "токсичной" валюты, структурного ухудшения финансового счета, оттока капитала через импорт и т.д. Все вместе, на наш взгляд, не позволит курсу вернуться в диапазон 70-80 руб./$1. К концу 2023 года мы ожидаем некоторого укрепления рубля относительно текущих уровней, однако полагаем, что потенциал роста российской валюты в паре с долларом ограничен диапазоном 90-95 руб./$1", - прогнозирует Кравченко.

"Падение мировых резервных валют, включая юань, по отношению к рублю началось еще в понедельник. Главной причиной укрепления рубля, скорее всего, стало заявление помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля уже пройден. Сегодня оптимизму рублю добавили также заявления глав крупнейших российских банков о том, что они не ожидают нового повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Кроме того, в ФРС США звучат успокаивающие заявления относительно весьма вероятной паузы в повышении процентных ставок на сентябрьском заседании комитета по открытым рынкам. Впервые более чем за год сомнения в необходимости повышения процентных ставок высказали недавно также в ЕЦБ. Таким образом, рубль укрепляется в большей степени на оптимистичных заявлениях и прогнозах, но и фундаментальные показатели, в том числе - профицит госбюджета РФ в августе, также имеют значение для роста обменного курса российской нацвалюты. Укрепление рубля может, вероятно, повлиять на решение Банка России сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне в 12% годовых", - полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 сентября на 1,8 рубля, до 94,7035 руб., и уменьшил курс евро на 1,97 рубля, до 101,5646 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 1,85 рубля по отношению к понедельнику и составил 94,6509 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 1,78 рубля и составил 94,6342 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 210,675 млн, из которых $571,329 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 639,346 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 12 сентября снизился на 1,97 рубля, до 101,6165 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,88 рубля, до 101,5411 руб. Объем торгов евро составил EUR558,768 млн, из которых EUR119,02 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR439,748 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 12 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,12 трлн рублей (при лимите 1,12 трлн рублей и спросе 1,232 трлн рублей) в среднем по ставке 11,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 5 сентября, банки разместили 1,4 трлн рублей (при лимите 1,4 трлн рублей и спросе 2,007 трлн рублей) в среднем по ставке 11,46% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,103 трлн рублей (при лимите 1,5 трлн рублей) в среднем по ставке 11,72% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник-вторник продемонстрировали плавный рост. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 сентября выросла на 3 базисных пункта - до 11,95% годовых. При этом срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась во вторник относительно понедельника на 12 базисных пунктов - до 11,6% годовых, на 3 месяца - прибавила 5 базисных пунктов, до 9,12% годовых, на 6 месяцев - выросла на 2 базисных пункта, до 8,28% годовых.