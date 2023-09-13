МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,2 млн б/с

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя 2022 года на 2,243 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Организация практически не изменила свой прогноз по сравнению с августовским.

При этом аналитики существенно сократили оценку спроса в 2022 году - на 373 тыс. б/с, до 99,57 млн б/с, а также снизили прогноз на 2023 год - на 353 тыс. б/с - до 101,81 млн б/с. Таким образом, в 2023 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,243 млн б/с против 2,223 млн б/с месяцем ранее.

Эксперты агентства понизили прогноз спроса в каждом квартале 2023 года: в первом - на 240 тыс. б/с, до 100,39 млн б/с, во втором - на 250 тыс. б/с, до 101,71 млн б/с, в третьем - на 300 тыс. б/с, до 102,64 млн б/с, в четвертом - на 610 тыс. б/с, до 102,49 млн б/с.

МЭА по-прежнему объясняет рост мирового спроса на нефть на 2,2 млн б/с восстановлением мировых экономик от последствий пандемии коронавируса, прежде всего, благодаря увеличению потребления в Китае.

"Спрос на нефть в Китае в третий раз за год обновил исторический рекорд, достигнув в июле 16,7 млн б/с. Его устойчивость стала результатом расширения активности нефтехимических производств, где Китай вытесняет международных поставщиков сырья и полимеров", - говорится в отчете.

Агентство ожидает, что спрос на нефть в Китае в 2023 году увеличится на 1,6 млн б/с, что составляет около 70% от всего мирового прироста.

Другим фактором роста мирового спроса на нефть, по оценке аналитиков МЭА, остается увеличение потребления бензина и авиакеросина в связи с восстановлением транспортной активности и путешествий. В частности, в июле потребление авиакеросина достигло максимума 2023 года.

Прогноз роста спроса на нефть в 2024 году был сохранен агентством на уровне 0,994 млн б/с. При этом МЭА понизило оценку спроса - с 103,16 млн б/с до 102,81 млн б/с.

Мировые коммерческие запасы нефти в августе снизились на 76,3 млн баррелей или на 2,46 млн б/с, что является минимумом за последние 13 месяцев. Снижение обусловлено сокращением запасов в танкерах на 50 млн баррелей относительно уровня конца июля. Запасы в странах не-ОЭСР снизились на 20,8 млн баррелей, в то время как в странах ОЭСР выросли на 3,2 млн баррелей.

Промышленные резервы в странах ОЭСР в июле выросли на 26,7 млн баррелей, до 2,814 млрд баррелей. Это на 102,6 млн баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет. При этом предварительные данные за август свидетельствуют о снижении запасов на 6,2 млн баррелей.