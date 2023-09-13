Ford удвоит выпуск гибридных пикапов F-150 в 2024 году

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Ford Motor планирует удвоить производство бензиново-электрических гибридных пикапов F-150 в 2024 году, сообщает CNBC.

Такое решение принято на фоне снижения продаж электромобилей, которые становятся менее популярными среди покупателей с ограниченным бюджетом.

Спрос на гибридный F-150, напротив, увеличивается и, как ожидают в компании, может вырасти приблизительно вдвое. Цена на пикап в следующем году составит $55 тысяч и таким образом сравняется со стоимостью той же модели на бензиновом топливе.

Текущие планы Ford являются частью стратегии производителя по расширению линейки гибридных автомобилей и наращиванию их продаж в четыре раза в течение следующих пяти лет. При этом выпуск электрокаров будет сокращаться одновременно со снижением цен на данный вид машин.

Автопроизводитель рассчитывает, что в скором времени на долю гибридов будет приходиться 20% всех продаж модели F-150 против нынешних 10%.

Бензиново-электрические конфигурации пикапа привлекают покупателей более низким расходом топлива и вместе с тем достаточной мощностью для перевозки тяжелых грузов. Транспортировка последних с помощью полностью электрического F-150 представляет некоторые сложности, так как в этом случае аккумулятор автомобиля разряжается быстрее, а запас хода уменьшается.

Во вторник в рамках ежегодного Североамериканского международного автосалона в Детройте Ford представил очередные версии гибридной и газовой конфигураций F-150 с переработанным дизайном и новыми технологическими решениями.

С начала 2023 года капитализация Ford увеличилась на 7%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 16,2%.