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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Минсельхоз США повысил прогноз поставок сои в Китай до рекорда

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США повысил прогноз импорта соевых бобов Китаем в текущем сельхозгоду (с октября 2022 по сентябрь 2023 года) до нового рекорда - 102 млн тонн со 100 млн тонн, по августовской оценке.

Оценка пересмотрена с учетом высоких темпов поставок в конце сезона, в основном из Бразилии, говорится в обзоре ведомства.

В 2021-2022 сельхозгоду Китай, крупнейший в мире покупатель соевых бобов, импортировал 91,56 млн тонн.

Минсельхоз США также повысил прогноз переработки соевых бобов в КНР на 1 млн тонн, до 93 млн тонн, на фоне улучшения рентабельности производства, повышения спроса на корма и растительные масла, а также восстановления экспорта шрота в последнем квартале сельхозгода.

Мировое производство сои в текущем году ожидается на уровне 370,1 млн тонн (369,74 млн тонн, согласно прогнозу, сделанному в прошлом месяце), объем переработки - 311,72 млн тонн (311,55 млн тонн).

В 2023-2024 сельхозгоду мировое производство соевых бобов ожидается на уровне 401,33 млн тонн (оценка была снижена с 402,79 млн тонн в августе), объем переработки - 327,74 млн тонн (329,53 млн тонн ранее).

Прогноз импорта в КНР на следующий сельхозгод был повышен на 1 млн тонн, до 100 млн тонн, переработки - также на 1 млн тонн, до 96 млн тонн.

Планы расширения поставок сои в Китай имеют и российские производители этой масличной культуры. Основными ее производителями являются дальневосточные регионы. По данным Росстата, в 2022 году Россия собрала 5,998 млн тонн сои против 4,76 млн тонн годом ранее (рост на 26%).

Китай Минсельхоз Росстат США
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