Двум СПГ-заводам Chevron в Австралии грозит круглосуточная забастовка

На эти предприятия приходится около 6-7% мировых поставок сжиженного природного газа

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Работники двух СПГ-заводов американской нефтегазовой компании Chevron Corp. в Западной Австралии намерены расширить начатую 8 сентября акцию протеста и могут перейти к непрерывной забастовке, сообщает Montel.

Менее недели назад работники предприятий Wheatstone Downstream и Gorgon LNG, на которые приходится около 6-7% мировых поставок сжиженного природного газа, инициировали частичную приостановку деятельности, которая предусматривает временные перерывы в работе и запрет на выполнение ряда трудовых обязанностей.

Теперь же участники акции протеста планируют усилить давление на Chevron. Начиная с 6 утра четверга по местному времени (01:00 по Москве), работники могут инициировать полномасштабную, круглосуточную забастовку, говорится в уведомлении, направленном ими компании.

Даже если решение о непрерывном характере забастовки в конечном итоге не будет принято, в ближайшие дни и недели простои в работе СПГ-заводов станут происходить чаще, заявило объединение профсоюзов Offshore Alliance.

Бастующие собираются согласовывать друг с другом и корректировать принимаемые ими меры каждые 12 часов, определяя формат и продолжительность дальнейших действий в зависимости от текущей ситуации, отметил один из работников, пожелавший остаться анонимным.

Поскольку на долю бастующих предприятий приходится около 6-7% мировых поставок СПГ, длительная забастовка может привести к обострению конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями зимой, в период пикового спроса. Такой сценарий, в свою очередь, спровоцирует усиление волатильности спотовых цен на СПГ.

В то же время вероятность продолжительных перебоев в поставках и сохранения высокого уровня цен на протяжении значительного времени невелика, считают в Goldman Sachs.

Ежедневные финансовые потери Chevron от забастовки, по оценкам EnergyQuest, составляют приблизительно 76 млн австралийских долларов (около $49 млн), однако компания может сохранить часть потенциально недополученной прибыли за счет переноса некоторых поставок на более поздний срок.

С начала 2023 года капитализация Chevron снизилась на 7,4%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 16,4%.