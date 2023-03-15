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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Импорт золота в Индию в феврале составил $2,6 млрд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Индия в феврале 2023 года импортировала золото на $2,632 млрд. Это следует из материалов министерства торговли и промышленности страны.

Это на 45% меньше, чем в феврале прошлого года, но в 3,8 раза больше, чем в январе текущего – что в обоих случаях во многом объясняется базой сравнения, зато полностью соответствует среднемесячным "доковидным" объемам.

В январе покупатели могли откладывать закупки в надежде на снижение импортной пошлины на золото, однако их ожидания в итоге не оправдались.

Всего за январь-февраль импорт золота в Индию снизился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до $3,329 млрд.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

Индия золото
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