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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Банк "Траст" нарастил долю в ОВК в результате допэмиссии до 93,6%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) в результате реализации преимущественного права и внебиржевого размещения допэмиссии привлекло 25,95 млрд рублей, разместив около 2,79 млрд акций, сообщила компания.

Банк "Траст" выступил якорным инвестором, приобретя акции компании на сумму 25 млрд рублей. В результате допэмиссии доля банка "Траст" в капитале НПК "ОВК" увеличилась до 93,6%.

По последним раскрытым данным, доля "Траста" составляла 27,76%.

"Привлеченные по результатам дополнительной эмиссии средства в размере 25 млрд руб. пойдут на снижение кредитной нагрузки компании. Оставшаяся часть будет направлена на реализацию инвестиционной программы, в том числе на повышение собственной производственной автономии в условиях импортозамещения, что откроет путь к росту фундаментальной стоимости компании", - отмечают в ОВК.

ОВК осуществляла допэмиссию акций с 9 по 22 ноября. Общий объем размещения составлял 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая по цене 9,3 руб. за бумагу.

На момент начала размещения уставный капитал ОВК состоял из 115 996 689 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в РФ производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают "Тихвинский вагоностроительный завод", машиностроительное предприятие "ТихвинХимМаш", предприятие по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения "ТихвинСпецМаш", крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, сборочный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также ВНИИ транспортных технологий.

ОВК Траст
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