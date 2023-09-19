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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Рубини назвал маловероятным возвращение инфляции в развитых странах к 2%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ведущие экономики мира, включая США, Великобританию и еврозону, едва ли смогут вернуться к 2%-ной инфляции в ближайшее время, полагает профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Он сказал об этом Bloomberg TV.

По его мнению, это вызвано структурными изменениями, в том числе старением населения и ограничениями на миграционные потоки, которые оказывают давление на темпы экономического роста и увеличивают стоимость производства. Тем временем расходы растут из-за необходимости бороться с неравенством и изменением климата, а также устранять последствия пандемии, добавил эксперт.

"Эпоха великой умеренности, характеризуемая инфляцией ниже 2% и стабильным ростом, закончилась, - сказал Рубини. - Новая норма в развитых экономиках со временем может установится в диапазоне от 3% до 4%".

Федеральная резервная система 19 сентября начнет двухдневное заседание, и по его итогам ключевая процентная ставка, как ожидается, будет оставлена на прежнем уровне 5,25-5,5%. Инфляция в США в августе ускорилась до 3,7% с 3,2% в июле.

США Нуриэль Рубини ФРС
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