Оптимизм CFO крупнейших компаний Северной Америки поднялся до максимума с 2022 г.

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Финдиректора крупнейших североамериканских компаний оценивают финансовые перспективы своих фирм с наибольшим оптимизмом с первого квартала 2022 года, несмотря на замедление глобального экономического роста.

Согласно опросу, проведенному глобальной консалтинговой компанией Deloitte, финдиректора ожидают увеличения прибылей в текущем квартале в среднем на 8,3% - это вдвое выше их прогноза в предыдущем квартале.

В общей сложности в опросе Deloitte, проводившемся с 31 июля по 20 августа, приняли участие 116 CFO компаний США, Канады и Мексики.

Финдиректора повышают годовые прогнозы роста выручки, прибыли, а также объемов найма на внутреннем рынке. В то же время они снижают прогнозы дивидендов, капиталовложений, а также темпов роста зарплат.

Среди факторов, поддерживающих оптимизм CFO североамериканских компаний – рост доступности рабочей силы, замедление инфляции и внедрение новых технологий, включая генеративный искусственный интеллект (ИИ). Более 40% фирм заявили, что экспериментируют с генеративным ИИ, а 15% закладывают его использование в свои стратегии.

Порядка 41% респондентов Deloitte заявили, что считают нынешний момент удачным, чтобы брать на себя больше рисков. Во втором квартале подобного мнения придерживались 33% опрошенных.

Почти половина CFO, участвовавших в опросе, заявили, что рассчитывают увеличить рентабельность операций, а также производительность.

В качестве основного риска финдиректора североамериканских компаний чаще всего называли геополитические факторы.