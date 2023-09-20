Аналитики ждут повышения ставки Банком Англии до 5,5%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии 21 сентября повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до максимальных с начала 2008 года 5,5% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов.

Практически полная уверенность в таком шаге отражает неоднократные заявления руководства Центробанка о том, что новые повышения ставки последуют в случае появления признаков устойчивой инфляции, и именно об этом говорят последние данные о росте зарплат и цен на услуги.

Так, зарплаты в частном секторе выросли в июле на 8,1% в годовом выражении, а в секторе услуг цены увеличились на 7,4%.

В то же время многие члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) озвучили мнение, что Банк Англии приближается к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

В частности, главный экономист Центробанка Хью Пилл отметил, что цель по замедлению инфляции будет достигнута, если ЦБ повысит ставку, а затем понизит ее, а также в случае, если ставка будет удерживаться на текущем уровне в течение длительного времени - при этом сам Пилл предпочитает действовать по второму сценарию.

Член MPC Свати Диргра, самый известный "голубь" в руководстве Банка Англии, несколько раз предупреждала о серьезном риске чрезмерного ужесточения ДКП.

На фоне таких заявлений аналитики Goldman Sachs понизили свой прогноз пикового уровня ставки в Великобритании до 5,5%. Таким образом, они полагают, что сентябрьское повышение ставки станет последним.

С ними согласен и старший экономист по Европе в BNP Paribas Пол Холлингуорт, который назвал ожидаемое повышение ставки в четверг "голубиным подъемом". Паузу в подъеме ставок также ждут аналитики Capital Economics и Deutsche Bank.

Инфляция в Великобритании, главный источник тревог для Банка Англии, в августе замедлилась до 6,7% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в июле, достигнув минимума с февраля 2022 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших ускорения инфляции до 7%.

Потребительские цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на минимальные за пять месяцев 6,2% в годовом выражении после подъема на 6,9% в июле. Эксперты прогнозировали более умеренное замедление, до 6,8%.

"Внезапное падение инфляции ниже ожиданий рынка поставит Банк Англии в более комфортное положение", - написал аналитик валютного рынка в Argentex Джо Таки.

И даже если Центробанк решит повысить ставку, улучшение инфляционных данных, скорее всего, означает, что это будет последний подъем в текущем цикле, отметил старший экономист по Великобритании в Capital Economics Пол Дейлс.