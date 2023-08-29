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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Polymetal завершил делистинг с LSE

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Polymetal завершил процедуру прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщила компания. Торги акциями компании на LSE были приостановлены в начале августа.

Акции Polymetal продолжают котироваться на бирже Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в Казахстане (биржа AIX), которая стала первичной площадкой торгов. Ранее глава Polymetal Виталий Несис говорил, что компания надеется на возобновление торгов на "Московской бирже" до конца августа.

В августе Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в МФЦА. В результате редомициляции акции компании перестали быть совместимыми с электронными расчетами в рамках CREST, что привело к несоответствию требованиям листинга на LSE.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal LSE Виталий Несис Астана Казахстан МосБиржа
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