Минфин планирует занимать на внутреннем рынке более 4 трлн рублей ежегодно

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в ближайшие три года планирует занимать на внутреннем рынке более 4 трлн рублей ежегодно, сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.

"Для финансового обеспечения расходов будут привлечены и источники финансирования дефицита бюджета с внутреннего рынка. Общий объем привлечения таких источников для финансирования расходов в виде заимствований составит более 4 трлн рублей ежегодно", - сказал он.

На этом же заседании премьер-министр Михаил Мишустин ранее отметил, что дефицит бюджета в ближайшие три года будет покрываться в "основном за счет заимствований".

Действующий закон о бюджете на 2023-2025 годы предусматривает размещение государственных ценных бумаг в валюте РФ в 2024 году в объеме порядка 3,4 трлн рублей. В текущем году план составляет 3,5 трлн рублей.