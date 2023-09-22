Рубль подешевел в пятницу в ожидании снижения объемов продаж валюты Центробанком

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли по итогам валютных торгов на бирже в пятницу; рубль подешевел к мировым валютам в ожидании снижения с понедельника объемов продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (с 21,4 млрд рублей до 2,3 млрд рублей в день).

Курс доллара США составил 96,25 руб./$1 в 19:00, что на 34 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,5975 руб./EUR1, подорожав на 74,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 52,2 копейки - до 99,11 рубля. Курс китайского юаня окреп на 5,1 копейки - до 13,159 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов в пятницу на опасениях, что снижающихся с понедельника объемов продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, уже будет недостаточно для удовлетворения существующего спроса. Кроме того, рубль в последний день недели потерял поддержку в связи с отсутствием словесных интервенций российских властей относительно новых мер по стабилизации курса нацвалюты.

Вместе с тем снижение рубля было умеренным, так как у участников рынка сохраняется надежда на рост предложения валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе могут активизировать продажу валютной выручки для осуществления налоговых выплат сентября. Кроме того, некоторую поддержку нацвалюте оказывали и высокие цены на нефть, что является позитивным фактором как для улучшения внешнеторгового баланса РФ, так и для пополнения доходной части российского бюджета.

Нефть

Нефть продолжает дорожать вечером в пятницу на опасениях дефицита топлива на мировом рынке, однако подъем котировок замедлился. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на 0,12% - до $93,41 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,27% - до $89,87 за баррель.

Мировые цены на энергоносители растут после того, как правительство России в четверг приняло решение ввести временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Ранее Россия и Саудовская Аравия продлили добровольные ограничения на добычу нефти, что также поддержало котировки. В свою очередь, это привело к ускорению темпов роста потребительских цен в США, что усложнило задачу Федрезерва по сдерживанию инфляции и вызвало волатильность на мировых финансовых рынках. Многие аналитики полагают, что цены на нефть могут впервые за год превысить отметку $100 за баррель.

Комментарии аналитиков

"Российская валюта сегодня была практически без движений. На конец пятницы пара "доллар-рубль" торговалась чуть выше отметки 96 руб./$1. Давление на рубль может усилиться на следующей неделе на фоне завершения налогового периода. Тем не менее, риски со стороны торгового баланса стали заметно более низкими после повышения ключевой ставки Банком России до 13% годовых и благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на рынке сырья, что будет, с другой стороны, оказывать поддержку рублю", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

По мнению эксперта Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, "на следующей неделе укрепление рубля может возобновиться. На это настраивают приближающиеся налоговые выплаты, запланированные на 28 сентября, и высокие цены на нефть. Кроме того, поддержку рублю могут оказать ожидания смещения баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке в сторону последнего на фоне дополнительных вводных в виде заявлений замглавы Минфина Алексея Моисеева о скором запуске мер валютного контроля и решения правительства РФ о введении с октября временных экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля, что способно, пусть и незначительно, повысить предложение валюты на рынке. Таким образом, ориентир по доллару на конец сентября - 92,5 руб./$1".

По словам старшего экономиста аналитического департамента инвестбанка "Синара" Сергея Коныгина, "рубль становится менее зависимым от номинальных значений экспорта и ему не хватает поддержки экспортеров. По данным Банка России, номинальный экспорт, составивший в августе около $35 млрд, остается весьма значительным. Однако валютная структура претерпела большие изменения: рублевая доля в расчетах по экспорту из России увеличилась до 42%, а значит, российские экспортеры сейчас получают как никогда много рублей. Поскольку все больше сделок заключается в российской валюте, курс рубля все меньше зависит от экспортных потоков. По нашим расчетам, в первом полугодии текущего года чистые продажи иностранной валюты экспортерами составляли 55% по отношению к экспорту нефти и газа, а по отношению ко всему экспорту - лишь 24%, чего явно недостаточно для укрепления рубля".

"В 2023 году средний курс доллара составит, по нашей оценке, 85 руб./$1, на конец года прогнозируем 85-90 руб./$1. Таким образом, в четвертом квартале мы ожидаем ревальвации рубля, в том числе за счет увеличения притока валюты от экспорта и снижения спроса на валюту со стороны импортеров. Первому способствуют: подорожание нефти, сокращение дисконта Urals к Brent, а также неформальные договоренности с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки. Второму - падение номинального импорта ритейлеров из-за уже случившейся девальвации рубля", - отмечает Коныгин.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 23-25 сентября на 3,43 копейки, до 96,0419 руб./$1, и опустил курс евро на 11,21 копейки, до 102,2485 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу снизился на 10,24 копейки по отношению к четвергу и составил 95,96671 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 4,39 копейки и составил 96,0445 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 256,523 млн, из которых $322,564 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $933,959 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 22 сентября упал на 26,75 копейки, до 102,153 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" потерял 2,77 копейки, опустившись до 102,2835 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR670,238 млн, из которых EUR203,734 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR466,504 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг-пятницу продемонстрировали небольшое повышение. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 сентября выросла на 1 базисный пункт - до 12,45% годовых. В свою очередь срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась в пятницу относительно четверга на 2 базисных пункта - до 12,11% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 9,68% годовых, на 6 месяцев - подросла на 3 базисных пункта, до 8,57% годовых.