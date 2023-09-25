Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%, РТС изменился незначительно

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом рублевых цен blue chips на фоне подросшей нефти и фьючерсов в США. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС изменился незначительно.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3054,49 пункта (+0,2%), индекс РТС - 999,93 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже подросли в пределах 2,4%.

Доллар стоит 96,22 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+2,4%), "РусГидро" (+1,9%), "НЛМК" (+1,4%), "Магнита" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "Северстали" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции ОК "Русал" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3000-3100 пунктов. Техническая картина по индексу внушает оптимизм, индекс удержался выше 3000 пунктов и завершил пятничные торги на дневных максимумах. Однако рост в пятницу мог быть вызван закрытием "коротких" позиций перед выходными, поэтому пока рано говорить о прекращении коррекции. Если в течение первой половины недели откат российского рынка не продолжится, тогда можно будет вернуться к открытию длинных позиций с короткими "стоп-лоссами". Однако на данный момент стоит повременить с покупками, считает Головинов.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, о развороте рынка вверх говорить пока рано, и индекс МосБиржи, скорее всего, продолжит тестировать "круглую" отметку 3000 пунктов.

"Если "медведям" удастся просадить индекс ниже 3000 пунктов, то следующей целью снижения станет район 2900 пунктов. Драйверов роста рынка сейчас совсем немного. Рубль хоть и демонстрирует слабость, что благоприятно для акций экспортеров, однако вряд ли власти позволят ему опуститься слишком сильно", - считает эксперт.

К негативным факторам можно отнести новый налог на экспортеров, который будет зависеть от курса рубля. Под него в основном подпадут металлурги и производители удобрений. Никакой "дыры" в бюджетах компаний новые сборы не проделают, но часть прибыли от благоприятного для них курса рубля отберут, полагает Антонов.

"Не исключаем, что сегодня рынок акций начнет день с продолжения роста, но затем желание зафиксировать прибыль будет нарастать", - заключил представитель "Алор брокер".

Фондовые рынки США и Азии

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,1-0,3%, минувшая неделя стала худшей с марта для S&P 500 (-2,9%) и Nasdaq (-3,6%).

Давление на котировки оказал рост доходности американских гособлигаций после сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность десятилетних US Treasuries за неделю прибавила 11,7 базисных пункта и достигла 4,44%, причем в четверг показатель обновил максимум с октября 2007 года.

В прошлую среду Федрезерв оставил диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинс в пятницу отметила, что ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее ожидалось, причем более долгий срок.

Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман сказала представителям банковской отрасли Колорадо, что в связи со слишком высокой инфляцией дальнейшее повышение ставок "наверняка будет целесообразным". По ее словам, регулятор достиг значительных успехов в замедлении роста цен, но работа еще не закончена, пишет MarketWatch.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы прибавляют 0,2-0,3%).

Негативными факторами для акций региона являются "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, пишет Trading Economics.

В Японии инвесторы продолжают реагировать на итоги состоявшегося в прошлую пятницу заседания Банка Японии, который оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП), а также отметил, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно растут после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $93,86 за баррель (+0,6% и -0,03% в пятницу), ноябрьская цена WTI – $90,44 за баррель (+0,5% и +0,5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI – подорожала на 0,01%.

Нефтяной рынок может завершить третий квартал самым существенным ростом с начала 2022 года на фоне ограничения добычи Саудовской Аравией при улучшении перспектив спроса в Китае и США. Кроме того, на прошлой неделе Россия объявила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

За последние три месяца цена Brent поднялась на 26%, WTI - почти на 30%, и все больше инвесторов говорит о возможности возврата рынка к уровням в $100 за баррель.