РФ с 1 по 24 сентября отгрузила на экспорт 4,9 млн т пшеницы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия с 1 по 24 сентября отгрузила на экспорт 4,933 млн тонн пшеницы, что на 28% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, всего отгружено 5,4 млн тонн основных видов зерновых, это на 20,7% больше, чем год назад. В частности, экспорт ячменя сократился на 27%, до 439 тыс. тонн, кукурузы - вырос на 32,5%, до 33,8 тыс. тонн.

"Уже можно предположить, что отгрузки пшеницы по итогам сентября приблизятся к 6 млн тонн. Это больше, чем в прошлом сезоне, на 30%. Этот показатель может стать максимальным для сентября за последние шесть лет", - сказала она.

По ее словам, больше всего пшеницы с начала месяца отправлено в Египет - 784 тыс. тонн, но это на 13% меньше, чем год назад. Второе место занимает Иран, но в этом направлении снижение на 40%, до 355 тыс. тонн. Отгрузки в Турцию снизились на 35%, до 310 тыс. тонн. "При этом в Индонезию, куда в прошлом году экспорта не было, отправлено 226 тыс. тонн. Топ-5 замыкает Йемен, который увеличил закупки более чем в четыре раза, до 192 тыс. тонн, - сказала эксперт. - Таким образом, наши традиционные крупные покупатели снижают закупки, при этом растут поставки пшеницы в страны, в которые в прошлом сезоне отгрузок или не было, или их объемы были незначительными".

В числе таких стран она назвала Бангладеш (рост в два раза), Судан (более чем в два раза), Бразилию (в 2,8 раза), Кению (в 1,8 раза), Оман (в три раза), Уганду (в 2,7 раза). В сентябре в числе покупателей появилась Танзания, куда отправлено 156 тыс. тонн пшеницы.

В то же время она отметила снижение на 20% отгрузок в Алжир. "Они очень активно росли в предыдущие месяцы. Снижение в сентябре можно объяснить результатами тендера, на котором наша пшеница, предложенная по $270 за тонну (FOB), не прошла по цене", - сказала она.

Тюрина также сообщила, что в последнее время растет отгрузка зерна через глубоководные порты и сокращается через порты, которые работают с судами "река-море". Так, через порт Астрахани было отгружено всего 9 тыс. тонн всех видов зерновых против 94 тыс. тонн год назад. В целом отгрузки из малых портов снизились на 20-30%, но с расширением уборки урожая в Поволжье "вполне реально, что объемы перевалки в них восстановятся", сказала она.

В то же отгрузки через Новороссийск выросли в 1,5 раза, до 1,75 млн тонн, рейдовая перевалка увеличилась на 35%, до 158 тыс. тонн. Перевалка через Азов - на 20%, до 609 тыс. тонн, через Тамань - почти в 1,8 раза, до 416 тыс. тонн, через Туапсе - в 2,5 раза, до 157 тыс. тонн. В топ-10 портов вошел и новый порт Высоцкий, через который отгружено 87 тыс. тонн.

По словам Тюриной, продолжается сокращение компаний-экспортеров. В сентябре их было 22, год назад - 93. "Причем до 90% отгрузок приходится на топ-10 из них. Концентрация объемов у крупнейших экспортеров довольно серьезная", - сказала она

Говоря о ценовой ситуации на рынке, эксперт сообщила, что европейская пшеница за неделю подорожала на 2,9%, до $252 за тонну. С начала сезона (с 1 июля 2023 года) рост составил 1,2%. Цена американской пшеницы поднялась до $253 с $234 в начале сентября. Российская пшеница (FOB Новороссийск) за неделю подешевела на 1,6%, до $243 за тонну. "Таким образом, вновь появился дисконт по отношению к европейской пшенице в $9-10 за тонну", - сказала она.

Цены производителей пшеницы за неделю снизились на 5,3%, до 12 400 рублей за тонну (пшеница 4 класса). "В долларовом эквиваленте стоимость пшеницы у производителя снизилась до $129, неделей ранее она была $135, а в начале сезона - $136 за тонну", - сообщила Тюрина.