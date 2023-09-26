Рубль вечером развернулся вниз и немного подешевел к доллару и евро

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань перешли к повышению незадолго до закрытия торгов вторника на Московской бирже, завершили день небольшим ростом. Рубль немного понизился к бивалютной корзине с учетом неравномерности предложения валюты со стороны компаний-экспортеров перед налоговыми выплатами сентября.

Курс доллара США составил 96,38 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 14,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,15 руб./EUR1, подорожав на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,04 копейки - до 98,97 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,5 копейки - до 13,15 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снизился к основным валютам по итогам вторника после повышения, отмечавшегося значительную часть дня и накануне. Спрос на рублевую ликвидность был обусловлен подготовкой к сентябрьскому дню уплаты налогов, так как в четверг, 28 сентября, в бюджет необходимо перечислись НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. В то же время, вечернее снижение рубля произошло с учетом неравномерности предложения валюты со стороны компаний-экспортеров под эти налоговые выплаты.

Участники торгов продолжают анализировать варианты усиления валютного контроля со стороны государства с целью снижения волатильности рубля. Речь, в том числе, идет о возможности разделения валютного рынка на внутренний и внешний, заявления о котором прозвучали накануне. Так, решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы накануне предложил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он отметил, что эту позицию Минэкономразвития обсуждает с ЦБ.

Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, в свою очередь, выразил сомнение Банк России.

Инфляция

Инфляционные ожидания населения в сентябре продолжили повышаться, увеличившись на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 11,7%, говорится в комментарии Банка России. Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%, в июне - 10,2%, в июле - 11,1%, в августе - 11,5%.

Оценка населением наблюдаемой годовой инфляции в сентябре повысилась после четырех месяцев снижения и вернулась к уровню июля 2023 года, подчеркивает регулятор. Ее медианное значение было равно 13,8% (+0,3 п.п. к августу).

Годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, в 2023 году составит 6-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она вернется к 4% в 2024 году и будет сохраняться на этом целевом уровне в дальнейшем.

Банк России ожидает, что показатель годовой инфляции в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться: из его расчета продолжат выходить низкие значения месячных приростов цен осени 2022 года. "В последние месяцы реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля. В этих условиях для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки", - отмечает ЦБ.

Прогноз Минэкономразвития по курсу рубля

Минэкономразвития ожидает, что курс рубля будет постепенно укрепляться в IV квартале 2023 года и в I полугодии 2024 года, достигнет пика в июне 2024 года, затем динамика поменяется и рубль перейдет к постепенному ослаблению, приводятся цифры в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 гг. (был одобрен в пятницу на правительстве), с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно прогнозу министерства, в декабре 2023 года курс будет в районе 94,3 руб. за доллар и 105,0 руб. за евро, к июню 2024 года рубль укрепится до 87,5 руб. за доллар и 97,5 руб. за евро. При этом ниже 100 рублей, по прогнозу Минэкономразвития, евро будет находиться всего пять месяцев - с мая по сентябрь 2024 года.

В декабре 2024 года курс ожидается министерством на уровне 91,7 рублей за доллар и 102,3 рублей за евро

"К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. С июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков - рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров. В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года - первой половине 2024 года. С середины 2024 года курс российской валюты к доллару стабилизируется в диапазоне 90-92 рублей за доллар", - говорится в прогнозе министерства.

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 руб./$, в 2024 году - 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.

Среднегодовой курс евро прогнозируется министерством на уровне 93,4 руб. в 2023 году, 100,4 руб. в 2024 году, 102,0 руб. в 2025 году и 103,8 руб. в 2026 году.

Комментарии аналитиков

"Во вторник амплитуда движений в паре "доллар-рубль" продолжила сокращаться, доллар курсирует в диапазоне 96-96,4 рублей. Прохождение через пик налогового периода и транслирование в курс повысившихся в сентябре цен на нефть пока удерживают российскую валюту от ослабления. Риск ослабления рубля присутствует в конце этой - начале следующей недели, когда налоговый период перестанет оказывать поддержку. Важно при этом, в какую сторону в ближайшее время качнутся общерыночные настроения. В случае их ухудшения доллар может укрепиться к основным валютам, оказав дополнительное давление на котировки сырья и тем самым опосредованно и на рубль. Краткосрочно ждем доллар в коридоре 95-97 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Риски ослабления рубля полностью не исчерпаны в среднесрочной перспективе, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. "Минэко предложило аналог китайский модели управления курсом, которая предусматривает управление через систему ограничений. Тем не менее ЦБ РФ сохраняет свою приверженность политике плавающего обменного курса. Таким образом, заявление министра экономического развития демонстрирует опасения властей по поводу ситуации на валютном рынке. Это соответствует нашим ожиданиям о том, что риски ослабления курса рубля полностью не исчерпаны в среднесрочной перспективе, хотя в ближайшие месяцы курс будет стабильным на уровнях 90-100 руб./$1", - пишет эксперт банка.

Участники рынка продолжают осмысливать заявление министра экономического развития Максима Решетникова, отмечает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Хотя предложения министра для борьбы с волатильностью рубля разработать аналог "китайской модели" валютного рынка, когда между внутренним и внешним рынком есть "мембрана", но в то же время нет "двух курсов", выглядят необычно, в целом рынок получил очередные подтверждения того, что власти активно обсуждают дополнительные меры валютного контроля. Которые, скорее, как раз будут фокусироваться на ограничениях по выводу капитала из страны, а не на ужесточении требований по продаже экспортной выручки", - пишет Локтюхов.

Ожидания таких мер, на взгляд эксперта банка, будут способствовать ослаблению спекулятивного спроса на валюту. И в совокупности с видами на оживление активности экспортеров ввиду приближающегося дня налоговых выплат (28 сентября) позволяют более позитивно смотреть на ближайшие перспективы рубля.

Цены на нефть

Нефтяной рынок перешел к росту на торгах во вторник. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,85% - до $94,05 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,97% - до $90,54 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent опускалась до $91,8 за баррель, WTI - до $88,19 за баррель.

Цены на нефть выросли более чем на 25% с конца июня на фоне ограничения добычи в Саудовской Аравии и России.

Опасения, связанные с возможным дефицитом предложения нефти, привели к появлению прогнозов о возможном подъеме цен до отметки $100 за баррель и выше, однако рынок потерял импульс к росту в связи с новой волной опасений относительно экономической ситуации в мире, отмечает Market Watch.

Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы в среду. В ночь со вторника на среду свои оценки запасов представит Американский институт нефти (API).

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 сентября на 9,22 копейки, до 96,2378 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,65 копейки, до 101,9888 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 4,14 копейки по отношению к понедельнику и составил 96,1849 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 6,87 копейки и составил 96,2359 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $994,374 млн, из которых $313,155 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $681,219 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 27,15 копейки, до 101,9516 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 18,83 копейки, до 101,987 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR461,141 млн, из которых EUR128,075 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR333,066 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 26 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 975,6 млрд рублей (при лимите 2,29 трлн рублей и спросе 1 трлн 975,6 млрд рублей) в среднем по ставке 12,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 сентября, банки разместили 1 трлн 985,7 млрд рублей (при лимите 2,77 трлн рублей и спросе 1 трлн 985,7 млрд рублей) в среднем по ставке 12,73% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 сентября понизилась на 6 базисных пунктов - до 12,39% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно понедельника на 1 базисный пункт - до 12,18% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 9,92% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,69% годовых.