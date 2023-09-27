Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней нефтяной конъюнктуры и смешанных сигналов с мировых фондовых площадок. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, при этом лидерами роста выступили бумаги "МосБиржи" в ожидании новостей по дивидендам.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3061,45 пункта (+0,3%), индекс РТС - 999,08 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 96,53 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,3%), расписки OZON (+1,3%), бумаги "АЛРОСА" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "Магнита" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Яндекса" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции ОК "Русал" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает в среду продолжения отскока индекса МосБиржи.

"По нашим оценкам, сегодня он будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Предпочтение отдаем лидерам вчерашних торгов – металлургам и Сбербанку. Кроме этого, могут продолжить расти акции Мосбиржи. Сегодня пройдет заседание набсовета компании, где будут рассмотрены вопросы о стратегии группы и дивидендной политике. Ожидаем возвращения спроса инвесторов на бумаги нефтегазовых компаний на фоне растущих цен на нефть и стабильной ситуации на валютном рынке", - считает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, отскок акций банков вверх выглядит вполне логичным. Несмотря на ожидания "схлопывания" рынка кредитования из-за высоких процентных ставок, банки сумели сформировать огромные кредитные портфели, которые будут кормить их многие месяцы. С металлургами не все так однозначно: ожидания роста спроса на металл в Китае вполне могут быть нивелированы логистическими проблемами в восточном направлении. Кроме того, этот сектор попадет с октября под новый налог, зависящий от курса доллара. Наконец, нет никаких проблесков по дивидендам от сталеваров.

Для нефтяного сектора негативной новостью можно назвать инициативу ряда депутатов Госдумы, предложивших распространить налог на сверхдоходы на нефтяные компании. С огромной вероятностью правительство не допустит принятия такой поправки, так как нефтяные компании и так платят в казну больше других. Дополнительное налоговое бремя может вынудить их повышать внутренние цены на топливо, что вызовет скачок инфляции, считает эксперт.

В целом нет никаких оснований рассчитывать на формирование нового восходящего тренда на рынке акций РФ. Краткосрочная картина по индексу МосБиржи прорисовывается и вовсе "медвежьей": с 5 сентября на дневном графике явно прорисовывается нисходящий канал. Любой негатив быстро отправит рынок вниз, и отметка 3000 пунктов может не устоять. При таком сценарии нижняя граница нисходящего канала не станет сильной поддержкой, и индекс МосБиржи может довольно быстро отправиться в район 2930 пунктов, считает Антонов.

Фондовые рынки США и Азии

В США во вторник индексы акций снизились на 1,1-1,6% из-за роста доходности гособлигаций США до 16-летних максимумов и опасений по поводу китайской экономики.

Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась до 4,57%, обновив максимум с 2007 года. Рост показателя спровоцировали "ястребиные" сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Многие члены руководства Федрезерва в последние дни заявили, что центробанку, скорее всего, придется снова повысить ставку и удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени.

Кроме того, инвесторы с тревогой следят за новостями из сектора недвижимости Китая. Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж.

Также во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организации Conference Board, в сентябре упал до 103 пунктов с 108,7 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 105,5 пункта, по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в августе упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с сентября прошлого года, составив 675 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в августе до 700 тыс. с ранее объявленного уровня.

В среду на рынках Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,2-0,3%).

Китай и Гонконг растут на позитивных сигналах из КНР. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе 2023 года сократилась на 11,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 4,656 трлн юаней ($637 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. Однако в августе прибыль выросла на 17,2%, причем повышение было отмечено впервые со второго полугодия 2022 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду пообещал оказывать "более мощную поддержку" экономике. Китайский ЦБ будет фокусироваться на реализации шагов по смягчению денежно-кредитной политики, объявленных ранее, а также принимать меры для поддержания достаточного уровня ликвидности в финансовой системе и устойчивых темпов роста объемов кредитования, говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего заседания НБК.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают рост на фоне сокращения опасений по поводу мировой экономики и ростом тревог относительно дефицита топлива на мировом рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $94,4 за баррель (+0,5% и +0,7% накануне), ноябрьская цена WTI – $91,0 за баррель (+0,7% и +0,8% во вторник).

Поддержку нефти оказывают опасения, что спрос сильно превысит предложение, усилившиеся после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи до конца года.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго выйдут в среду в 17:30. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.