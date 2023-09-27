Прогнозы аналитиков по экономике Китая в 2023 году ухудшились

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ожидания экспертов для китайской экономики на этот год ухудшаются, Пекину едва удастся добиться цели 5%-ного экономического роста, показывает консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Средний прогноз 78 экономистов, участвовавших в опросе, предусматривает рост ВВП Китая в 2023 году на 5%. Этот хуже предыдущего прогноза, составлявшего 5,1%.

Шансы на то, что темпы экономического роста в КНР в этом году будут ниже целевых, оценивается экспертами в 18%.

"Негативные последствия спада на рынке недвижимости, неустойчивые настроения и повсеместные долговые проблемы в корпоративном секторе вполне могут привести экономику Китая к более низким темпам роста", - считают эксперты Bloomberg Economics Чан Шу и Андрей Сокол. По их прогнозу, ВВП Китая увеличится на 5,4% в этом году.

Аналитики HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley и Citigroup Inc. ожидают, что темпы экономического роста в Китае в текущем году будут ниже 5%. HSBC на этой неделе ухудшил свой прогноз до 4,9% с 5,3%.

В третьем квартале 2023 года китайский ВВП увеличится на 4,3%, в четвертом квартале - на 4,8%, показывают результаты опроса.

Консенсус-прогноз рынка для темпов роста ВВП КНР на 2024 год составляет 4,5%.

Экономисты также ждут снижения базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком как на один год, так и на пять лет, на 10 б.п. в этом году.

Кризис на рынке недвижимости является главным риском, который может помешать Пекину в достижении целевого показателя экономического роста, свидетельствуют результаты другого опроса, проведенного агентством. Семнадцать из 21 респондента назвали проблемы этого рынка ключевой угрозой для экономики КНР.

"Давление на китайский рынок недвижимости продолжит усиливаться", несмотря на недавно принятые властями меры для его поддержки, отмечают аналитики гонконгской инвесткомпании Poseidon Partner. - Мы ожидаем, что компании, накопившие в прошлом крупные долги, продолжат страдать".