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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:46

Газопровод в Китай "Сила Сибири" заработал после недельной профилактики

Газопровод в Китай "Сила Сибири" заработал после недельной профилактики
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" завершил осенний комплекс профилактических работ на экспортном газопроводе в Китай "Сила Сибири".

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - сообщил "Газпром".

Поставки российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" начались в 2019 году. Поставки увеличиваются в течение первых пяти лет в соответствии с согласованным графиком. Для 2023 года контрактный объем составляет 22 млрд куб. м.

Газпром Китай Сила Сибири
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