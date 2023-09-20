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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Осенняя профилактика на "Силе Сибири" пройдет с 21 по 27 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Осенний комплекс профилактических работ на экспортной магистрали в Китай "Сила Сибири" начнется 21 сентября, сообщил "Газпром".

"С 21 по 27 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - говорится в пресс-релизе.

В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" проводится два раза в год: весной и осенью.

Поставки российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" начались в 2019 году. Для 2023 года контрактный объем составляет 22 млрд куб. м.

Сила Сибири Китай Газпром CNPC
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