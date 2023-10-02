Индекс оптимизма в Японии вырос лучше прогноза

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в июле-сентябре до 9 пунктов по сравнению с 5 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии.

Таким образом, значение индикатора достигло максимального уровня за последние пять кварталов. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Эксперты в среднем ожидали подъема индекса до 6 пунктов, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности, увеличился в третьем квартале, но остался на отметке минус 5 пунктов. Эксперты ожидали роста до минус 4 пунктов.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, повысился до 27 пунктов против 23 пунктов во втором квартале. Консенсус-прогноз предполагал подъем до 24 пунктов.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры вырос до 10 пунктов с 9 пунктов, компаний непроизводственного сектора - до 21 с 20 пунктов. Эксперты в среднем прогнозировали первый показатель на уровне 5 пунктов, второй - 22 пунктов.

Опрос Банка Японии также показал, что крупные местные компании планируют в текущем финансовом году, который завершится в марте 2024 года, увеличить капиталовложения на 13,6% (три месяца назад - 13,4%). Этот показатель совпал с ожиданиями.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку 99% из более чем 10 тыс. опрашиваемых компаний обычно отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.