Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Lufthansa повысит зарплаты пилотам по итогам соглашения с профсоюзом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG заключила соглашение с профсоюзом Vereinigung Cockpit о повышении зарплат пилотов и улучшении условий их труда спустя почти год после начала забастовок.

Соглашение затронет приблизительно 5,2 тыс. пилотов пассажирских и грузовых самолетов и предусматривает повышение базовой ставки оплаты труда более чем на 18% в течение следующих 3,5 года, сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика. Кроме того, будет произведена единовременная выплата в размере 3,75% от годового вознаграждения в 2023 году, но не более 3 тыс. евро.

Кроме того, компания обязуется улучшить трудовые условия пилотов, в частности, обеспечить более стабильный и предсказуемый график работы с не менее чем 10 выходными в месяц.

Часть соглашения, регулирующая вопросы денежного вознаграждения (так называемая VTV) будет действовать до 31 декабря 2026 года, а те пункты коллективного договора, которые касаются условий труда (MTV), останутся в силе до 31 декабря 2027 года.

Начиная с сентября 2022 года, когда профсоюз пилотов объявил забастовку, авиакомпании пришлось отменить сотни рейсов из своих узловых аэропортов во Франкфурте и Мюнхене. За это время стороны несколько раз встречались для проведения переговоров.

Котировки акций Lufthansa выросли на 1,2% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 13,5%, в то время как индекс DAX за тот же период вырос на 14,9%.

Lufthansa Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Космолет Virgin Galactic начал новый коммерческий суборбитальный полет

Глава ЭКОВАС призвал нацеливаться на мирные варианты решения кризиса в Нигере

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор допускает осложнение ситуации с COVID-19 из-за варианта "Эрис"

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

Что случилось этой ночью: четверг, 10 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });