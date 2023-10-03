Красноярский агрохолдинг Goldman Group переориентируется на экспорт в Китай

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Красноярский агрохолдинг Goldman Group получил 2,8 млрд рублей из федерального бюджета на расширение свиноводческих предприятий в рамках участия в федеральном проекте развития свиноводства для экспорта в Китай, говорится в сообщении Goldman Group.

Кроме того, холдинг переформатировал свое мясоконсервное производство, фактически завершает розничную продажу мясных консервов под брендом "Мясничий".

"Вызвано это рядом факторов, основные из которых – серьезно изменившийся с 2020 года рынок мясной консервации в России и участие холдинга в федеральном проекте развития свиноводства для экспорта в Китай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всплеск спроса на консервы привел к переизбытку предложений. При этом действующие разрешения, допуски и экспертиза позволяют группе в любой момент возобновить работу для розницы в случае возвращения благоприятной рыночной конъюнктуры.

Второй фактор – снятие Китаем десятилетнего запрета на импорт российской свинины.

В связи с этим Goldman Group продолжит глубокую переработку мяса только по крупным государственным контрактам, а также для экспорта продукции в КНР.

"Свиноводческий комплекс предприятий холдинга возглавил государственный проект по производству блочной мясной продукции для экспорта на крупнейший в мире рынок свинины. Это направление вместе с производством молока и говядины в регионе является ключевым аграрным бизнесом холдинга на ближайшие годы", - отметила пресс-служба.

Как сообщалось, в конце сентября Главное таможенное управление КНР, являющейся крупнейшим импортером свинины в мире, отменило действовавшие 10 лет ограничения на экспорт свинины из РФ. По словам экспертов, этот фактор может, в частности, повлиять на рост производства свинины в России уже в 2023 году на 5%.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, в настоящее время ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

Управлением активами холдинга занимается ПАО УК "Голдман Групп", которое на 87,2%, согласно списку аффилированных лиц, раскрытого на сайте холдинга, принадлежит Роману Гольдману.