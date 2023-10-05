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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Ставки по ипотеке в США росли 4 недели кряду и обновили рекорд с 2000 года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ставки по ипотеке в США выросли по итогам четвертой недели подряд, обновив рекорд почти за 23 года - с декабря 2000 года.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе поднялась до 7,49% годовых по сравнению с 7,31% неделю назад, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Годом ранее она составляла 6,66%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются в настоящее время в среднем под 6,78% годовых против 6,72% неделей ранее и 5,9% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"Ставки по ипотечным кредитам сохраняют восходящую траекторию, поскольку доходность ключевого ориентира, десятилетних гособлигаций США, выросла, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, слова которого приводятся в сообщении. - Несколько факторов, в том числе изменения на рынке труда, инфляция и неопределенность вокруг следующего шага Федеральной резервной системы, способствуют самым высоким ставкам по ипотечным кредитам за последнее поколение. Неудивительно, что это снижает спрос со стороны покупателей жилья".

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системы и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг находится в районе 4,713% годовых по сравнению с 4,578% неделю назад. Это максимальный уровень за последние 16 лет.

США US Treasuries Freddie Mac Сэм Хатер ФРС
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