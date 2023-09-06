Заказы промпредприятий Германии в июле рухнули на 11,7%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле снизился на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 4%.

В июне, согласно пересмотренным данным, заказы промпредприятий повысились на 7,6%, тогда как ранее сообщалось о росте показателя на 7%.

Внутренние заказы в июле сократились на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем, зарубежные заказы - на 12,9%. Заказы из стран еврозоны уменьшились на 24,4%, из других государств - на 4,1%.

Снижение заказов на средства производства в позапрошлом месяце составило 15,9%, заказы промежуточных товаров сократились на 4,5%, потребительских товаров - на 8,2%.

Тем временем без учета крупных заказов общий показатель повысился на 0,3%.

Общий объем заказов германских промпредприятий в июле был на 10,5% меньше, чем годом ранее.