Заказы промпредприятий ФРГ в феврале выросли слабее прогноза

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,8%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в январе показатель упал на 11,4%, а не на 11,3%, как сообщалось ранее.

Зарубежные заказы в феврале снизились на 0,7%, в том числе из стран еврозоны - на 13,1%. При этом заказы из других стран увеличились на 7,8%. Внутренние заказы выросли на 1,5%.

Заказы на средства производства уменьшились на 0,6%, на промежуточные товары - увеличились на 1%, на потребительские товары - на 2,2%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в феврале уменьшился на 10,6% по сравнению с тем же месяцем 2023 года (-6,2% в январе).