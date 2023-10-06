Brent подешевела до $83,68 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются вечером в пятницу и завершают неделю падением примерно на 10%.

К 17:46 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,46%) - до $83,68 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,33 (0,4%) - до $81,98 за баррель.

С начала недели котировки Brent потеряли примерно 9%, WTI - 9,8%.

"Резкое снижение цен на нефть на этой неделе поставило "быков" в сложное положение, поскольку прогнозы роста котировок до $100 стали менее достижимыми", - отметил старший аналитик Exinity Group Хан Тан.

"Котировки растеряли весь подъем, зафиксированный в прошлом месяце, так как рынок все больше фокусируется на пессимистичных прогнозах для мирового спроса из-за высоких процентных ставок", - добавил он.

Ожидания новых повышений ключевой ставки Федеральной резервной системы и ее удержания на высоком уровне в течение длительного времени усилились после публикации сентябрьского отчета по рынку труда США.

Количество рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тысяч, максимальными темпами за восемь месяцев. Консенсус-прогноз экспертов, который приводил Trading Economics, предусматривал рост показателя на 170 тысяч.

Более того, данные за август были пересмотрены с повышением: число рабочих мест увеличилось на 227 тысяч, а не на 187 тысяч, как сообщалось ранее.