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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Израильский ЦБ продаст резервы на $30 млрд для стабилизации падающего шекеля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Банк Израиля анонсировал программу по продаже до $30 млрд из золотовалютных резервов с целью снизить волатильность обменного курса шекеля и предоставить рынку достаточную ликвидность для нормальной работы, говорится в сообщении ЦБ.

Помимо продажи резервов, центробанк предоставит рынку ликвидность через свопы на сумму до $15 млрд.

Обострение палестино-израильского конфликта

"Банк Израиля продолжит мониторить изменение ситуации, следить за всеми рынками и задействовать все доступные инструменты в случае необходимости", - отмечается в пресс-релизе.

Курс шекеля к доллару США падает на 1,2% в ходе утренних торгов в понедельник и торгуется на уровне 3,8966 шекеля за $1.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 700 человек. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2,2 тыс. человек ранены. Израильские власти полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти Израиля официально перевели страну в состояние войны.

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