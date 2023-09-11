Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе упал в 7,2 раза

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось в 7,2 раза - до $25,6 млрд по сравнению с $184,8 млрд за аналогичный период 2022 года, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-августе 2023 года сократилось в 3,2 раза - до $72,6 млрд по сравнению с $229,3 млрд за аналогичный период 2022 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ, сокращение профицита баланса внешней торговли товарами по отношению к январю-августу 2022 года было вызвано уменьшением стоимости экспорта на $127,5 млрд, или на 31,8%, до $273,6 млрд в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта. В то же время продолжилось восстановление стоимостных объемов импорта товаров, величина которых в январе-августе 2023 года превысила показатель сопоставимого периода 2022 года на $29,2 млрд, или на 17,0%, до $200,9 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами за первые восемь месяцев 2023 года составило $26,1 млрд, что на $14,5 млрд, или в 2,3 раза больше аналогичного показателя 2022 года (-$11,6 млрд). Банк России отметил, что дефицит баланса внешней торговли услугами вырос за счет оживления туристического потока из России за рубеж, а также снижения стоимости экспорта услуг.

По оценке ЦБ, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-августе текущего года уменьшилось на $12,0 млрд, или на 36,5%, до $20,9 млрд с $32,9 млрд годом ранее. Это сокращение произошло в основном в результате уменьшения объема начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов по сравнению с январем-августом 2022 года.

Прирост иностранных активов в январе-августе 2023 года оценивается в $24,9 млрд, что меньше на $54,6 млрд, или более чем в 3 раза, по сравнению с $79,5 млрд за восемь месяцев 2022 года. Приобретение иностранных активов было осуществлено преимущественно в категориях "Прочие инвестиции" и "Прямые инвестиции".

Снижение внешних обязательств экономики в I квартале 2023 года на $10,8 млрд было нивелировано их последующим приростом в апреле-августе 2023 года на $14,8 млрд, в том числе в результате начисления российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов, которые не могут быть выплачены или же выплачиваются на счета типа "С". В результате обязательства за январь-август 2023 года выросли на $4,0 млрд, за аналогичный период 2022 года они снизились на $107,8 млрд.

В августе 2023 года профицит текущего счета, по оценке ЦБ РФ, составил $2,8 млрд после дефицита $0,3 млрд в июле (эта оценка теперь уточнена - в начале августа ЦБ сообщал об июльском профиците $1,8 млрд), профицит торгового баланса - $9,1 млрд после $5,5 млрд в июле.

Отрицательное сальдо баланса услуг в августе 2023 года оценивается в $5,1 млрд (в июле - $4,4 млрд), отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов увеличилось в августе на $1,3 млрд после роста на $1,4 млрд в июле.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ на 2023 год, обновленному в конце июля, при среднегодовой цене нефти $55 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $26 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $97 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $30 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $47 млрд.