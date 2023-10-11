Глава ФРБ Миннеаполиса верит в способность ФРС снизить инфляцию без рецессии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США, скорее всего, сможет вернуть инфляцию в стране на целевой уровень в 2%, не допустив при этом рецессии, заявил на мероприятии в Северной Дакоте глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Мы думаем, что мы движемся по пути к "мягкой посадке", - сказал он, использовав термин для обозначения замедления инфляции без спада в экономике. - Инфляция значительно снизилась, рынок труда остается сильным, и возможно, мы сможем вернуть инфляцию к целевому уровню, избежав глубокой рецессии".

Также он согласился с недавними заявлениями главы ФРБ Далласа Лори Логан, которая отметила, что подъем доходностей US Treasuries может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезервом.

"Конечно, возможно, что рост доходности долгосрочных гособлигаций сделает часть работы за нас в плане снижения инфляции", - отметил Кашкари.

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что у Федрезерва нет необходимости продолжать подъем процентной ставки.

Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.

"Наша политика явно является ограничительной - экономика США явно ослабляется, и значительная часть влияния ранее принятых Федрезервом мер еще проявится", - приводит слова Бостика Market Watch.

Глава ФРБ Миннеаполиса в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), глава ФРБ Атланты - нет.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, имеющий постоянное право голоса, в ходе своей речи во вторник не стал давать прогнозов для американской экономики или озвучивать свое мнение относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, однако вновь подтвердил твердое намерение Федрезерва сделать все необходимое для возврата инфляции к 2%.

Федрезерв в сентябре сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, что является максимумом за 22 года. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры ждут ее сохранения на прежнем уровне по итогам ноябрьского заседания FOMC.