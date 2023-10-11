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В Qantas сменится глава совета директоров на фоне репутационных издержек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров крупнейшего авиаперевозчика Австралии Qantas Airways Ричард Гойдер уйдет в отставку на фоне недавних репутационных издержек компании, сообщает MarketWatch.

Помимо Гойдера, совет покинут Жаклин Хэй и Максин Бреннер, входившие в состав органа на протяжении примерно 10 лет. Гойдер оставит пост в конце 2024 года, а Хэй и Бреннер - по завершении финансового полугодия, в феврале.

Ранее Qantas объявила о прекращении участия в работе совета директоров Майкла Л'Эстранжа, который сложит полномочия на собрании акционеров в ноябре.

В сентябре свой пост на два месяца раньше положенного срока покинул глава авиаперевозчика Алан Джойс.

Кадровые перестановки обусловлены репутационными потерями, которые компания понесла за последнее время, говорится в заявлении авиаперевозчика.

"Совет директоров признает наличие значительных проблем с репутацией Qantas и с обслуживанием клиентов и понимает, что для восстановления доверия необходимы ответственные шаги", - подчеркнул Гойдер.

В августе Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей подала против авиакомпании иск в Федеральный суд на сумму более 250 млн австралийских долларов ($160,4 млн) в связи с продажей перевозчиком нескольких тысяч билетов на уже отмененные рейсы.

В сентябре в рамках еще одного дела, Верховный суд Австралии признал незаконным увольнение 1,7 тысячи сотрудников Qantas в 2020 году.

Средний срок полномочий новых членов совета директоров составит около трех лет. Процесс их назначения начнется в ближайшие месяцы.

С начала 2023 года капитализация Qantas уменьшилась на 16,3%, в то время как индекс S&P/ASX 200 за тот же период вырос на 0,7%.

Qantas Австралия Алан Джойс Ричард Гойдер
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