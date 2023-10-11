В России в сентябре замедлился рост цен на бензин и ускорилось подорожание ДТ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В России в сентябре 2023 года потребительские цены на бензин выросли к августу на 2,11% после того, как росли на 2,5% в августе и на 2,2% в июле, сообщил Росстат.

За девять месяцев 2023 года цены на бензин выросли на 9,69% (при общей инфляции в 4,6%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бензин в сентябре 2023 года подорожал на 9,84%.

Цены на дизельное топливо в сентябре подскочили на 6,2% после того, как в августе выросли на 4,1% и на 0,8% - в июле.