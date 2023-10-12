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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

ГК "Золотой актив" в октябре закроет сделку с камчатским золотодобытчиком "СиГМА"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Золотой актив" договорилась о приобретении камчатского золотодобывающего АО "Сибирский горно-металлургический альянс" ("СиГМА") и планирует закрыть сделку до конца октября.

"Продавец и покупатель договорились о сделке, но пока она в стадии реализации. Рассчитываем, что в течение двух недель юридические процедуры будут завершены. Подробности сделки будут обнародованы только после ее завершения", - сообщили "Интерфаксу" в ГК "Золотой актив".

Кипрский совладелец "СиГМА" ("Таналекс Инвестментс Лимитед"), как сообщалось, в марте перерегистрировался в специальный административный район (САР) на территории острова Русский (Владивосток).

В 2022 году золотодобытчик произвел 1,126 тонны (36,2 тысячи унций) золота, что примерно равно уровню 2021 года. Выручка компании в 2021-2022 годы сохранялась на уровне 4,5-5 млрд рублей, чистая прибыль - 0,4-1 млрд рублей.

АО "Сибирский горно-металлургический альянс" реализует проект по строительству Озерновского горно-металлургического комбината в Карагинском районе Камчатского края. Проект имеет две очереди мощностью 140 тыс. и 600 тыс. тонн руды в год соответственно. На данный момент завершено строительство первой очереди золотоизвлекательной фабрики. Компания нацелена на строительство в 2023-2025 годах второй очереди с вводом ее в эксплуатацию в начале 2026 года. Дальнейшее развитие предприятия связано с реализацией прогнозного потенциала Озерновского рудного поля, позволяющего повысить объемы золотодобычи до 3 и более тонн золота в год.

Запасы Озерновского месторождения в 2020 году были утверждены в количестве 42 тонн золота. Ресурсный потенциал Озерновского рудного поля, по данным на начало 2023 года, составляет 191,5 тонны золота.

"Золотой актив" - группа компаний с золоторудными и россыпными активами в Якутии, Магаданской области и Забайкалье.

СиГМА Озерновский горно-металлургического комбинат Камчатский край Золотой актив
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