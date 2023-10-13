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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Он предложил рассмотреть вопрос изменения порога отсечения выплат

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Механизм демпфера для топливной отрасли эффективен в среднесрочной перспективе, однако стоит рассмотреть вопрос изменения порога отсечения выплат, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Он сказал об этом журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели".

"В среднесрочной перспективе он является эффективным решением. Единственное, наверно, можно было бы более внимательно посмотреть на порог отсечения, который определяет, когда компании получают выплаты, а когда - нет. А в целом - ничего вечного нет. Если будет меняться ситуация на рынке, будут приниматься новые решения. Демпфер ведь тоже изначально был разработан эмпирическим путём", - сказал глава "Газпром нефти".

Отвечая на вопрос о возможности усиления налоговой нагрузки в нефтянке, он сказал: "У меня нет такой информации. Будем надеяться, что налоговая нагрузка будет оставаться стабильной".

Александр Дюков Газпром нефть
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