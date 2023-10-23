ЕБРР продал 5,3% акций МосБиржи IT-группе Softline

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал свой пакет акций (5,3%) в капитале Московской биржи IT-группе Softline, сообщает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

По данным источника Forbes, власти одобрили продажу актива IT-группе Softline с условиями 60%-го дисконта к биржевой цене акций и уплатой ЕБРР "налога на выход" в размере 20% от стоимости сделки.

ЕБРР вошел в капитал Московской биржи в январе 2012 года. Тогда ЕБРР в совместной сделке с Российским фондом прямых инвестиций приобрели соответственно 6,29% и 1,25% ее акций соответственно.

ЕБРР был крупнейшим иностранным акционером Московской биржи. По данным на 4 апреля 2023 года, ЕБРР принадлежало 120 472 902 акции (5,3%) ПАО "Московская биржа". Стоимость этого пакета на Московской бирже по данным торгов 20 октября оценивается в 22,8 млрд рублей.

С учетом 60%-го дисконта цена пакета акций ЕБРР составит 9,1 млрд рублей. После уплаты "налога на выход" в размере 1,82 млрд рублей ЕБРР сможет получить около 7,28 млрд рублей ($76,3 млн по курсу ЦБ на 20 октября).

Россия присоединилась к ЕБРР в 1992 году. Банк приостановил инвестиции в российские проекты в 2014 году, с апреля 2022 года заморожен доступ России к ресурсам банка. ЕБРР закрыл офисы в Москве. При этом Россия остается акционером ЕБРР.

ЕБРР в мае 2022 года сообщал, что собирается выйти из всех российских активов "как можно скорее".

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра. Международный бизнес продолжил работу под брендом Noventiq.

Торги акциями ПАО "Софтлайн" стартовали на Московской бирже 26 сентября. Акции включены в котировальный список второго уровня, они включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций. Бумаги также торгуются на СПБ бирже.

Компания сообщала, что доля акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составляла около 15,7%. Это акции, которые получены держателями GDR Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками "Софтлайна" в рамках программы долгосрочной мотивации.

Оборот ПАО "Софтлайн" по итогам первого полугодия 2023 года составил 30,5 млрд рублей, сократившись на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Оборот от продаж собственных решений, по данным группы, вырос в два с половиной раза, до 5,6 млрд рублей. Чистая прибыль общества составила 9,5 млрд рублей, чистый долг - 2,6 млрд рублей.