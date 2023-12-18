Расписки MDMG подорожали на 8,1% на дивидендных новостях

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Расписки MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") подорожали до уровня почти месячной давности на новости об утверждении дивидендной политики компании, которая предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли по МСФО.

На "Московской бирже" расписки MDMG к 14:29 подорожали на 8,1%, до 796 рублей, объем торгов превысил 102 млн рублей.

Как сообщила MDMG, политика компании предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли, в том числе накопленной (если таковая имеется), на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО за прошедший финансовый год, а также промежуточной финансовой информации - для выплаты промежуточных дивидендов.

Согласно документу, выплата дивидендов обусловлена уровнем долга (соотношение чистый долг/EBITDA должно быть не более 3х).

Выплата дивидендов должна производиться не реже одного раза в год. По усмотрению совета директоров могут выплачиваться промежуточные дивиденды.

В документе уточняется, что дивидендная политика рассчитана на неопределенный период времени. При этом совет директоров компании вправе вносить изменения в дивполитику в случае необходимости (изменения в применимых законодательных актах и/или уставе компании, изменения обстоятельств, которые влияют на деятельность компании).

Ранее компания не раскрывала свою дивидендную политику.

Последний раз MDMG выплачивала дивиденды осенью 2022 года - по итогам I полугодия. На каждую обыкновенную акцию было выплачено по 8,55 рубля, суммарно - 642,3 млн рублей.

MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и гендиректор MDMG Марк Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.