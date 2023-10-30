Рубль уверенно растет к основным валютам в единый день уплаты налогов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник. Рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине в единый день уплаты налогов и продолжая отыгрывать неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку сильнее прогнозов.

Курс доллара США составил 92,99 руб./$1 в 15:00, что на 1,13 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,49 руб./EUR1, подешевев на 1,08 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,1 рубля, до 95,5 руб. Курс китайского юаня опустился на 12,5 копейки, до 12,68 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным валютам днем в понедельник на фоне неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку до 15%, принятого им на заседании в пятницу, в то время как аналитики единогласно ждали повышения лишь до 14%. Регулятор мотивировал свое решение усилившимся инфляционным давлением, которое складывается выше ожиданий.

Поддержку рублю оказывают также необходимость обязательной продажи валютной выручки, введенной для ряда компаний в середине месяца, и налоговый период октября. Сегодня компании-экспортеры должны перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, акцизы и квартальный НДД. По оценкам большинства аналитиков, объем октябрьских налогов существенно превышает уплаченные в сентябре.

Комментарии аналитиков

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает прогноз торгового диапазона курса пары доллар/рубль на уровне 90-95 руб./$1 в четвертом квартале и ждет укрепления национальной валюты до 90 руб./$1 к концу текущего года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Российские экспортеры с 16 октября обязаны возвращать валютную выручку в Россию и продавать ее на внутреннем рынке. 43 группы компаний-экспортеров должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по условиям их экспортных контрактов, с последующей продажей на внутреннем рынке в течение двух недель не менее 90% данных доходов. Чистые ежемесячные валютные продажи составляют лишь 24% экспорта. По нашим оценкам, высокие цены на нефть (мы прогнозируем стоимость нефти марки Urals выше $80 за баррель в 4К23) предполагают рост номинального экспорта, и доля чистых продаж валюты экспортерами вырастет на $2-3 млрд в месяц с текущих $9 млрд (25-27% экспорта)", - указывают эксперты.

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться у отметки 94 руб./$1, а нефть - в диапазоне $88-90 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"30 октября - последний день уплаты налогов, и продажи валюты экспортерами, вероятно, будут умеренными, в результате рубль останется около 94 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Bren в пятницу подорожал на $2,55, до $90,48, напоминают они. Рынок вновь заложил в котировки премию перед выходными - появились новости о расширении боевых действий в секторе Газа. Этим утром нефть дешевела почти на $1. Аналитики инвестбанка ожидают, что в течение дня нефть продолжит торговаться в интервале $88-90 за баррель.

Цены на нефть

Нефтяные котировки снижаются в понедельник, участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по Москве подешевели на 1,02% - до $89,55 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,26% - до $84,45 за баррель.

В минувшую пятницу обе марки подорожали почти на 3%. В то же время по итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор. Вместе с тем тот факт, что Иран пока не втянут в конфликт, несколько успокаивает инвесторов.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 2 и составило 504 единиц. Число газовых установок снизилось на 1, до 117.